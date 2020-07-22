Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил село Константиново

22 июля Губернатор Николай Любимов прибыл с рабочим визитом в село Константиново Рязанской области.

На территории музея-заповедника поэта Сергея Есенина было проведено рабочее совещание. Основным вопросом повестки дня был предстоящее празднование 125-летия со дня рождения поэта. К этой дате запланирован целый ряд культурных мероприятий.

Глава региона, а также министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, глава администрации Рыбновского муниципального района Андрей Горелов, директор ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» Борис Иогансон осмотрели ключевые объекты, на которых ведётся строительство и реконструкция. В их числе научно-культурный центр и веранда усадебного дома Л.И. Кашиной, ремонт которого осуществляется за счёт внебюджетных средств. Сумма вложений составляет 1,5 млн. рублей.

Традиционный праздник поэзии планируется провести 3 октября – в день рождения поэта Сергея Есенина.

— Темпы работ хорошие. Все объекты должны быть сданы в срок. В музее, куда приезжает много людей, будут созданы пространства для новых экспозиций. Появится возможность выставить экспонаты, которые до сих пор были в запасниках, проводить крупные выставки – резюмировал Николай Любимов.