Среда, 22 июля, 2020
20.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил село Константиново

7info7

22 июля Губернатор Николай Любимов прибыл с рабочим визитом в село Константиново Рязанской области.

На территории музея-заповедника  поэта Сергея Есенина было проведено рабочее совещание. Основным вопросом повестки дня был предстоящее празднование 125-летия со дня рождения поэта. К этой дате запланирован целый ряд культурных мероприятий.

Глава региона, а также министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, глава администрации Рыбновского муниципального района Андрей Горелов, директор ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» Борис Иогансон осмотрели ключевые объекты, на которых ведётся строительство и реконструкция. В их числе научно-культурный центр и веранда усадебного дома Л.И. Кашиной, ремонт которого осуществляется за счёт внебюджетных средств. Сумма вложений составляет  1,5 млн. рублей.

Традиционный праздник поэзии планируется провести 3 октября – в день рождения поэта Сергея Есенина.

— Темпы работ хорошие. Все объекты должны быть сданы в срок. В музее, куда приезжает много людей, будут созданы пространства для новых экспозиций. Появится возможность выставить экспонаты, которые до сих пор были в запасниках, проводить крупные выставки – резюмировал  Николай Любимов.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанские врачи, работающие в «красной зоне», не возвращаются домой, чтобы не распространять инфекцию
Следующая статьяВ четверг отключат электричество на трёх улицах Рязани

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев приглашают на генеральную уборку

Администрация
С 30 июля по 2 августа в Рязани будут отмечать День города. В преддверии празднования 925-летия Рязани в городе состоится большая уборка....
Узнать больше

В четверг отключат электричество на трёх улицах Рязани

Новости Рязани
В четверг, 23 июля, в Рязани будут проводить работы на воздушной линии. В связи с этим на нескольких улицах города отключат электричество.
Узнать больше

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил село Константиново

Новости Рязани
22 июля Губернатор Николай Любимов прибыл с рабочим визитом в село Константиново Рязанской области. На территории музея-заповедника  поэта Сергея Есенина было проведено рабочее совещание. Основным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Для пожилых рязанцев продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области в связи с распространением коронавируса продляется режим самоизоляции для двух категорий граждан. Соответствующее постановление губернатора Николая Любимова опубликовано в...
Узнать больше

День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

Новости Рязани
1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.
Узнать больше

День города в Рязани может пройти в онлайн-формате

Администрация
1 августа  в  Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые   925- годовщине города.  Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+