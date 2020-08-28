Губернатор рассказал, в каких случаях от школьников потребуют справку об отсутствии коронавируса

В пятницу, 28 августа, в Рязани состоялось масштабное родительское собрание. В прямом эфире в группе «Рязанская область» ВКонтакте глава региона Николай Любимов рассказал об организации учебного процесса в связи с пандемией коронавируса.

В комментариях к трансляции многих интересовал вопрос, в каких случаях с учащихся потребуют справку об отсутствии коронавируса.

Как рассказал Николай Любимов, на входе у всех учащихся ежедневно будут измерять температуру. При повышенной температуре ребёнка изолируют в медицинской комнате в школе до приезда родителей.

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Если родители не смогут забрать ребёнка, будут вызывать скорую помощь. И в этом случае учащегося не допустят на занятия без справки из поликлиники.