Губернатор рассказал, сколько рязанцев работают в Москве

По официальным данным, в Москве сейчас работает около 90 тысяч рязанцев. Об этом, во время общения с волонтёрами-медиками, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Он рассказал, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в девяностые годы в Рязани и области закрылось много предприятий. В результате люди дома не могут найти себе работу, которая устраивала бы их по зарплате.
В столице сейчас самое большое число заболевших коронавирусом. Возвращаясь оттуда, рязанцы могут заразить своих близких.
Николай Любимов выразил надежду, что меры, введённые в регионе, позволят снизить опасность заражения. Но их пока недостаточно, чтобы полностью остановить болезнь.
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