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Губернатор рассказал, сколько рязанцев работают в Москве

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Изображение serbuxarev с сайта Pixabay

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По официальным данным, в Москве сейчас работает около 90 тысяч рязанцев. Об этом, во время общения с волонтёрами-медиками, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Он рассказал, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в девяностые годы в Рязани и области закрылось много предприятий. В результате люди дома не могут найти себе работу, которая устраивала бы их по зарплате.

В столице сейчас самое большое число заболевших коронавирусом. Возвращаясь оттуда, рязанцы могут заразить своих близких. 

Николай Любимов выразил надежду, что меры, введённые в регионе, позволят снизить опасность заражения. Но их пока недостаточно, чтобы полностью остановить болезнь. 

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