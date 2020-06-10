Губернатор рассказал, когда в Рязанской области начнут работу летние лагеря

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Во вторник, 9 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в совещании с членами Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.

Он рассказал, когда в регионе стартует летняя оздоровительная кампания. По словам губернатор, решение о начале работы детских лагерей будет принято на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.

– Если Рязанская область достигнет установленных показателей второго этапа снятия ограничений, то мы сможем начать работу в рамках летней оздоровительной кампании детей, – заявил Николай Любимов.

В Рязанской области к открытию готовы 324 профильные организации, в которых смогут отдохнуть 11 тысяч детей. Планируется, что в первую очередь должны отдохнуть дети, перенесшие COVID-19. Отдых в лагерях на Чёрном море будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает сайт регионального правительства.

На подготовку и проведение оздоровительной кампании в Рязанской области предусмотрено в этом году почти 356,3 млн. рублей.