Губернатор прокомментировал возможность открытия детских садов в Рязани

В среду, 13 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с видеообращением. Он ответил на вопросы рязанцев.
Многие обращались с вопросами, просьбами и требованиями, касающимися открытия детских садов. Глава региона отметил, что понимает усталость и раздражение родителей. Но детские сады в настоящее время открыть невозможно. Николай Любимов объяснил, что дети не будут соблюдать необходимые меры безопасности: носить маски и перчатки, держать дистанцию.
– Они и не должны. Они – дети. И мы в ответе за их безопасность, здоровье, жизнь, важнее которых нет ничего на свете, — подчеркнул Любимов.
Поэтому детские сады будут закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки.
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