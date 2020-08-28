Губернатор прокомментировал сборы денег с родителей на охрану школ

В пятницу, 28 августа, в Рязани состоялось масштабное родительское собрание в режиме онлайн. На вопросы рязанцев ответил губернатор Николай Любимов. Родители учащихся школы № 53 пожаловались на поборы на охрану школы и питьевую воду для учащихся.

Николай Любимов отметил, что по закону школы вправе привлекать внебюджетные средства финансирования и расходовать их на улучшение образовательного процесса. Но главное в этом случае – принцип добровольности.

Директор школы №53 Наталья Емельянова в режиме онлайн также подтвердила, что родители вносят средства в виде добровольных пожертвований.

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Губернатор попросил родителей обращаться в министерство образования или правоохранительные органы, если, по их мнению, принцип добровольности нарушается.