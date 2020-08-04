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Губернатор поручил запланировать средства в бюджете на приюты для безнадзорных животных

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Во вторник, 4 августа, в Рязанской области состоялось заседание регионального правительства. Участники одобрили два проекта постановления, которые регулируют деятельность в сфере обращения с животными без владельцев.

Начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова заявила, что в соответствии с требованиями федерального законодательства об ответственном обращении с животными разработаны Порядки осуществления в регионе деятельности по обращению с животными без владельцев и организации работы приютов для животных, норм их содержания, а также перечень дополнительных сведений о животных, поступивших в данные организации, и условия размещения этих сведений в Интернете. Документ регламентирует порядок отлова и транспортировки животных без владельцев в специальные приюты и другие необходимые мероприятия, а также определяет требования к размещению приюта для животных и обустройству в нем помещений, включая температурный режим, освещенность, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение, наличие ветеринарного пункта и помещения для лечения питомцев в условиях стационара. Принятие этого документа позволят ускорить работу по приведению уже действующих приютов для животных в соответствие с установленными нормами.

Николай Любимов поручил внести соответствующие изменения в бюджет на 2021 год и последующий период.

– Необходимо запланировать средства, чтобы муниципалитеты реально смогли организовать приюты для безнадзорных животных, где это необходимо, либо субсидировать деятельность уже действующих приютов, соответствующих принятому порядку, – заявил глава региона.

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