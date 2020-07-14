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Губернатор поручил обратить внимание на обеспечение районов пожарной безопасности

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Во вторник, 14 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание регионального правительства в формате видеоконференцсвязи. Темой заседания стал противопожарный режим. Было отмечено, что степень пожароопасности в лесах и населенных пунктах по-прежнему остается высокой, несмотря на временное похолодание, после которого по прогнозам синоптиков скоро снова установится жаркая и сухая погода.

– Сейчас необходимо обратить внимание на обеспечение пожарной безопасности всех муниципальных образований региона. Максимально жестко контролировать ситуацию, своевременно и качественно проводить все плановые противопожарные мероприятия, – сказал Николай Любимов.

Главам районов губернатор поручил усилить профилактическую работу с населением. Это связано с тем, что с 10 июля к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, и количество желающих приехать в регион, отдохнуть на природе, на пляжах увеличится. Любимов поручил регулярно патрулировать лесные зоны и лесоторфянники, места отдыха у воды, обеспечить должный контроль за всеми потенциально опасными объектами, в том числе в отношении своевременной уборки мусора в поселениях.

– Прошу еще раз проверить готовность спецтехники к тушению пожаров, проверить опашку населенных пунктов, сельхозугодий, минерализованные полосы. Сейчас идут работы по заготовке сена, поэтому необходимо обратить внимание на безопасность помещений, где хранятся заготовленные корма, – сказал Николай Любимов. – Все дополнительные требования пожарной безопасности, которые установлены на период особо противопожарного режима, должны неукоснительно соблюдаться. Нарушителей правил пожарной безопасности следует привлекать к установленной законом ответственности.

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