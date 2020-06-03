Губернатор поручил обеспечить всем необходимым пострадавших о подтопления

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В среду, 3 июня, в городе Шацке Рязанской области обильные дожди подтопили 7 участков, а в селе Шевырляй размыло дорогу, в результате чего жители 57 домов оказались отрезаны от села.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл оперативное совещание по этому вопросу и поручил оказать необходимую помощь жителям Шацкого района.

– Жители, оказавшиеся в зоне подтопления, должны быть обеспечены всем необходимым, включая медицинскую помощь и продукты питания, – сказал Николай Любимов. – Нужно быть постоянно на связи с людьми и незамедлительно реагировать на их просьбы. Они должны быть уверены в том, что не останутся без поддержки, – заявил Любимов. контролировать ситуацию он поручил главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину.

В настоящее время угрозы для жизни и имущества жителей Шацкого района нет. Электроснабжение и водоснабжение не нарушено, сообщает сайт регионального правительства. В в селе Шевырляй уже организована пешеходная переправа.