Готовность школ и детсадов к новому учебному году проверяют в Скопинском районе

10 августа в Скопинском районе стартовала приёмка школ и детских садов. Занимается оценкой и осмотром образовательных учреждений специальная комиссия, в состав которой входят представители Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и ГУ МЧС России по Рязанской области, а также представители управления образования администрации муниципалитета.

Комиссии предстоит проинспектировать 31 объект. Проверяющие обращают особое внимание на пожарную безопасность учреждений и на их техническое состояние. Оценивают проверяющие и благоустройство прилегающих к школам и детсадам территорий.

— Первые два дня приёмки образовательных учреждений показали, что детские сады и школы готовы к началу учебного года. Проведены косметические ремонты, подготовлена территория, приведена в порядок пожарная сигнализация и тревожные кнопки. Серьезных нарушений не выявлено, — отметила заместитель начальника управления образования и молодежной политики Наталья Гусева.