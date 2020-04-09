Гостем онлайн «Диалога на равных» станет актёр Илья Малаков

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Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области анонсировало программу «Диалог на равных». Гостем прямого эфира станет выпускник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, актер Московского Губернского театра (художественный руководитель Сергей Безруков) Илья Малаков.

Одной из самых известных киноработ Малакова стала роль Евпатия Коловрата. Перед встречей с артистом Минобр рекомендовал студентам посмотреть «Легенду о Коловрате».

Прямой эфир пройдёт в группе Минобра в пятницу, 10 апреля. Начало – в 12.00. 

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