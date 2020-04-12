Госпитализировано 9 жителей Заокского с коронавирусом

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12 апреля представители оперативной группы регионального правительства во главе с вице-губернатором Игорем Грековым, с рабочей поездкой посетили село Заокское.

Цель поездки – оценить соблюдение жителями Заокского режима самоизоляции и проверить обеспечение их всем необходимым. Накануне в сельском поселении были сняты дополнительные ограничительные меры, но главная рекомендация людям осталась прежней – оставаться дома. Руководители оперативной группы отметили, что в целом большинство жителей Заокского ей следуют, что очень важно, поскольку именно от этого в большей степени зависит эффективность мероприятий по сдерживанию распространения опасного вируса.

В сельском поселении продолжается работа по медицинскому обследованию жителей. 12 апреля в ФАПе работали врач и два медработника. Был осуществлён осмотр 6 человек. Один человек, предварительный диагноз которого – COVID-19, подтверждённый в Москве, госпитализирован. Ранее он находился на карантине дома в с.Заокское. Всего госпитализировано 9 жителей. Остальные находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.