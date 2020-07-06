Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с грузовиком под Рязанью

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Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП с грузовиком под Рязанью.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 4 июля, в 10.48 на 62-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань. 36-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ под управлением 27-летней жительницы Рязани.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка легковушки. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Видео с моментом аварии можно найти здесь.