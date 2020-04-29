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Годовая инфляция в Рязанской области в марте составила 2,4%

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Стационарные соцучреждения Рязанской области переведены в режим полной самоизоляции

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С 23 апреля в Рязанской области стационарные учреждения социального обслуживания переведены в режим полной самоизоляции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 
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Николай Любимов выступит с обращением к рязанцам

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В четверг, 23 апреля, губернатор Николай Любимов выступит с обращением к жителям Рязани и области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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В пятницу, 24 апреля, все желающие смогут совершить диванное путешествие по есенинским местам. В 19.00 автор проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначёва...
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В Рязанской области, как и в России в целом, с конца марта отмечается ускорение темпов роста цен на отдельные товары. Прежде всего, это продукты длительного хранения и товары первой необходимости. Такая динамика связана с рядом факторов, среди которых наибольшую роль играют временно повысившийся спрос населения и ослабление рубля. Например, рязанцы при подготовке к самоизоляции активно скупали мясо (свинину и курятину), а также сахар. А яблоки, апельсины и помидоры дорожали из-за изменения курса национальной валюты. При этом в годовом исчислении подешевели продукты «борщевого набора» (картошка, капуста, морковь, свёкла, лук).

Текущее ускорение темпов роста цен на отдельные товары – временное. Население в марте-апреле покупало продукты и некоторые товары впрок. Соответственно, покупки этих товаров будут меньше в следующие месяцы, что выровняет спрос в перспективе. Годовая инфляция по непродовольственным товарам практически не изменилась (3,4% в марте против 3,2% в феврале), а в секторе услуг вовсе осталась на прежнем уровне (3,9%). Это оказывает дезинфляционное влияние на цены в целом.

По прогнозу Банка России, цены в 2020 году вырастут на 3,8–4,8%. Это по-прежнему исторически низкие уровни для России

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