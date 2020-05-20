Глава Рязани поздравила с днём рождения Юрия Земцова

-

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская навестила Заслуженного машиностроителя РФ, Почетного гражданина города Рязани Юрия Земцова дома, с соблюдением необходимых мер безопасности.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Петрович учился в школе и работал в колхозе. Он прошел путь от мастера цеха до директора завода. В разные годы руководил Рязанским заводом тепловых приборов и заводом САМ. Под его руководством на заводе САМ были внедрены автоматизированная система управления производством и новая форма производства изделий по комплектам, повысилось качество выпускаемой продукции.

Под руководством Земцова была произведена реконструкция завода, освоен выпуск десятков сложнейших изделий. На предприятии строились новые корпуса, приобреталось современное оборудование, развивалась внешнеторговая деятельность, внедрялись новые формы работы с потребителем. Была переоборудована заводская поликлиника, многое сделано для благоустройства и озеленения территории предприятия. Почти ежегодно заводом вводились в эксплуатацию жилые дома, строились детские учреждения, общежития.

Юрий Петрович Земцов награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Юлия Рокотянская поздравила именинника, вручила Почетному гражданину юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»