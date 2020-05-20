Среда, 20 мая, 2020
12.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Глава Рязани поздравила с днём рождения Юрия Земцова

7info 2
-

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская навестила Заслуженного машиностроителя РФ, Почетного гражданина города Рязани Юрия Земцова дома, с соблюдением необходимых мер безопасности.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Петрович учился в школе и работал в колхозе. Он прошел путь от мастера цеха до директора завода. В разные годы руководил Рязанским заводом тепловых приборов и заводом САМ. Под его руководством на заводе САМ были внедрены автоматизированная система управления производством и новая форма производства изделий по комплектам, повысилось качество выпускаемой продукции.

Под руководством Земцова была произведена реконструкция завода, освоен выпуск десятков сложнейших изделий. На предприятии строились новые корпуса, приобреталось современное оборудование, развивалась внешнеторговая деятельность, внедрялись новые формы работы с потребителем. Была переоборудована заводская поликлиника, многое сделано для благоустройства и озеленения территории предприятия. Почти ежегодно заводом вводились в эксплуатацию жилые дома, строились детские учреждения, общежития.

Юрий Петрович Земцов награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Юлия Рокотянская поздравила именинника, вручила Почетному гражданину юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

– Наши ветераны, люди, внесшие значительный вклад в развитие города, заслуживают уважение, заботу и внимание в любое, даже самое сложное время. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни, – отметила глава муниципального образования.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Во вторник в Рязани произошло ДТП

Новости Рязани
Во вторник, 19 мая, на 197-м км автодороги М5 «Урал» в Рязани произошло ДТП. Около 16 часов столкнулись автомобили «Митсубиши Паджеро» и...
Узнать больше

Глава Рязани поздравила с днём рождения Юрия Земцова

Власть
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская навестила Заслуженного машиностроителя РФ, Почетного гражданина города Рязани Юрия Земцова дома, с соблюдением...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Новости Рязани
С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Новости Рязани
С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале...
Узнать больше

В Рязани полиция накрыла подпольный концерт в центре города

Видео
В Рязани полицейские, при содействии сотрудников ФСБ, пресекли подпольный концерт в баре на улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по...
Узнать больше

В Рязани вылечилась от коронавируса 84-летняя пациенка

COVID-19
Пожилая женщина поступила в лечебное учреждение из Новомичуринска в состоянии средней степени тяжести. Самочувствие пациентки стало прогрессивно ухудшаться, и она была переведена в реанимацию, где провела 19 дней.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+