Глава кораблинской администрации участвует во всероссийском форуме для глав городов

Глава кораблинской администрации Вячеслав Ермаков участвует во всероссийском ежегодном форуме для глав городов «Дни лидеров муниципального управления», который проходит в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии примут участие 70 глав городов и представители федеральных министерств и ведомств.

Главными темами для обсуждения станут вопросы реализации национальных проектов в регионе. На форуме также поговорят о вовлечении граждан в решение проблем местного самоуправления, развитии городской среды, сохранении памятников культурного наследия, поддержке предпринимателей и креативных индустрий, повышении безопасности дорожного движения и снижении смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

23 сентября к форуму в режиме видеоконференцсвязи подключился и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он выступит на пленарной сессии «Возможности развития территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального управления».