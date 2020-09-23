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Глава кораблинской администрации участвует во всероссийском форуме для глав городов

Иван Федоров

Глава кораблинской администрации Вячеслав Ермаков участвует во всероссийском ежегодном форуме для глав городов «Дни лидеров муниципального управления», который проходит в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

В мероприятии примут участие 70 глав городов и представители федеральных министерств и ведомств. 

Главными темами для обсуждения станут вопросы реализации национальных проектов в регионе. На форуме также поговорят о вовлечении граждан в решение проблем местного самоуправления, развитии городской среды, сохранении памятников культурного наследия, поддержке предпринимателей и креативных индустрий, повышении безопасности дорожного движения и снижении смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

23 сентября к форуму в режиме видеоконференцсвязи подключился и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он выступит на пленарной сессии «Возможности развития территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального управления».

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