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Глава администрации Елена Сорокина провела рабочее совещание

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24 августа в формате ВКС прошло еженедельное рабочее совещание главы администрации с заместителями и руководителями структурных подразделений. Среди основных вопросов – реализация национальных проектов, благоустройство в рамках местных инициатив, подготовка к зимнему периоду и новому учебному году.

Так, продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из 14 дворов работы выполнены на 5, на 6 – близятся к завершению, еще на 3 объектах ремонт выполнен более чем на 50 процентов. В финальной стадии находятся работы в сквере Скобелева, продолжаются – на участке Севастопольской аллеи, Комсомольском и Верхнем городском парках.

Что касается реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – все 16 объектов проходят закупочные процедуры. В этом году ремонт будет произведен на участках автодорог по ул. Добролюбова, Дачная, Рязанская, на участке от пересечения ул. Рязанской и М-5 до РНПК, ул. Березовая, Прижелезнодорожная, Мервинская, Пролетарская, Татарская, Шереметьевская, Коняева, Народный бульвар, Песоченская, Братиславская. Пройдет реконструкция моста через реку Лыбедь на ул. Ленина и Касимовского шоссе в районе ул. Советской Армии. На 4 участках ремонт будет завершен в этом году, на 12 объектах планируется заключить двухгодичные контракты.

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В рамках совещания также обсудили текущую работу по благоустройству городских территорий. В частности, были отмечены жалобы жителей на неработающие фонари в Лесопарке и на улице Почтовой. Как пояснили в управлении благоустройства, МБУ «ДБГ» обследовало участки и устранило неисправности в понедельник утром. По поручению главы администрации контроль на общественных пространствах будет усилен.

Продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В жилом фонде паспорта готовности получили около 45 процентов домов. Из 221 объекта социальной сферы опрессовано 217, получено 196 паспортов готовности, еще 21 – оформляется.

С 1 сентября горячим питанием будут обеспечены 100% учеников младших классов. Как отметила Елена Сорокина, «директорам школ предстоит выстроить режим деятельности учреждения, чтобы не пострадал учебный процесс и организация питания была на высоте».

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