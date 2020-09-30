ГК «Зелёный сад» установит первые в России лифты с бесконтактным модулем управления

Новые вызовы, которые стоят сейчас перед обществом, требуют своевременных и инновационных решений. Меньше контактов — больше безопасности и спокойствия в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Именно поэтому в новых домах «Зелёного сада» будут установлены высокотехнологичные лифты фирмы BLT с бесконтактным модулем управления, которые не уступают привычным моделям по техническим характеристикам, но выигрывают за счёт инновационного подхода и исполнения.

Первые лифты с бесконтактной панелью появятся в элитном комплексе Pride Park. Эта модель — уникальная разработка ведущего представителя отрасли, подобных решений нет ни у одной крупнейшей компании.

Китайская компания BLT — крупномасштабное предприятие с 19-летним опытом работы, один из самых известных разработчиков высококачественных лифтов в мире.

Их можно сравнить с брендом Toyota на автомобильном рынке.

Вот несколько фактов, доказывающих надёжность оборудования:

компания основана в 2001 году, уже почти 20 лет производитель занимается разработкой, проектированием, производством, продажей, монтажом и послепродажным обслуживанием комплектных лифтовых изделий;

завод занимает площадь в 480 тысяч квадратных метров, открыты 7 дочерних компаний;

вся продукция BLT получила сертификат CE ЕС, сертификат ГОСТ России и сертификат CSA из Северной Америки;

лифты и эскалаторы BLT установлены и работают 24/7 в 2 крупнейших транспортных артериях Европы — аэропортах Лондона и Франкфурта;

завод входит в корпорацию Yuanda — всемирно известный бренд по производству фасадов для зданий. Наиболее известный проект в России — Башня Федерация (ММДЦ Москва Сити).

Преимущества:

Бесконтактный вызов и управление лифтом с помощью смартфона или жестов (в зависимости от модели), возможность установки дополнительный системы распознавания лица

Очищение воздуха в кабине

Система дезинфекции ультрафиолетом

— Наша главная задача — комфорт и безопасность клиентов, — рассказала Лиана Гокчян, заместитель коммерческого директора. — Поэтому мы всегда чутко реагируем на любые изменения на рынке, ищем лучшие предложения и новейшие разработки. Мы уверены, за лифтами с бесконтактным модулем управления будущее, а в условиях пандемии это самое своевременное решение. Жители дома Pride Park смогут оценить такую эксклюзивную новинку самыми первыми в стране.