Среда, 30 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

ГК «Зелёный сад» установит первые в России лифты с бесконтактным модулем управления

7info

Новые вызовы, которые стоят сейчас перед обществом, требуют своевременных и инновационных решений. Меньше контактов — больше безопасности и спокойствия в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Именно поэтому в новых домах «Зелёного сада» будут установлены высокотехнологичные лифты фирмы BLT с бесконтактным модулем управления, которые не уступают привычным моделям по техническим характеристикам, но выигрывают за счёт инновационного подхода и исполнения.

Первые лифты с бесконтактной панелью появятся в элитном комплексе Pride Park. Эта модель — уникальная разработка ведущего представителя отрасли, подобных решений нет ни у одной крупнейшей компании.

Китайская компания BLT — крупномасштабное предприятие с 19-летним опытом работы, один из самых известных разработчиков высококачественных лифтов в мире.

Их можно сравнить с брендом Toyota на автомобильном рынке.

Вот несколько фактов, доказывающих надёжность оборудования:

компания основана в 2001 году, уже почти 20 лет производитель занимается разработкой, проектированием, производством, продажей, монтажом и послепродажным обслуживанием комплектных лифтовых изделий;
завод занимает площадь в 480 тысяч квадратных метров, открыты 7 дочерних компаний;
вся продукция BLT получила сертификат CE ЕС, сертификат ГОСТ России и сертификат CSA из Северной Америки;
лифты и эскалаторы BLT установлены и работают 24/7 в 2 крупнейших транспортных артериях Европы — аэропортах Лондона и Франкфурта;
завод входит в корпорацию Yuanda — всемирно известный бренд по производству фасадов для зданий. Наиболее известный проект в России — Башня Федерация (ММДЦ Москва Сити).

Преимущества:

Бесконтактный вызов и управление лифтом с помощью смартфона или жестов (в зависимости от модели), возможность установки дополнительный системы распознавания лица
Очищение воздуха в кабине
Система дезинфекции ультрафиолетом

— Наша главная задача — комфорт и безопасность клиентов, — рассказала Лиана Гокчян, заместитель коммерческого директора. — Поэтому мы всегда чутко реагируем на любые изменения на рынке, ищем лучшие предложения и новейшие разработки. Мы уверены, за лифтами с бесконтактным модулем управления будущее, а в условиях пандемии это самое своевременное решение. Жители дома Pride Park смогут оценить такую эксклюзивную новинку самыми первыми в стране.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё у 43 рязанцев подтвердился коронавирус

Новости Рязани
Ещё у 43 рязанцев официально подтвердился коронавирус. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

ГК «Зелёный сад» установит первые в России лифты с бесконтактным модулем управления

Новости Рязани
Первые лифты с бесконтактной панелью появятся в элитном комплексе Pride Park. Эта модель — уникальная разработка ведущего представителя отрасли, подобных решений нет ни у одной крупнейшей компании.
Узнать больше

«Он перешел дорогу управляющей компании»: стали известны подробности пожара на улице Птицеводов

Новости Рязани
В ночь с 29 на 30 сентября на улице Птицеводов сгорела одна машина и пострадала соседняя. Соответствующее видео появилось в Instagram. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани презентовали интерактивную карту космических объектов области

Космическая карта Рязанской области
Работа над картой длилась несколько месяцев, а во вторник она была представлена гостям.
Узнать больше

Рязанская область начнёт сотрудничество с Санкт-Петербургом

Новости Рязани
Николай Любимов также поручил проработать и соглашение с Новгородской областью.
Узнать больше

Президент региональной штаб квартиры KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил старейший дилерский центр «Рязаньавто»

Новости Рязани
В среду, 23 сентября, в рамках рабочей поездки президент KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил дилерский центр «Рязаньавто». Почетного гостя...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Акценты
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+