ГК «Зелёный сад» приготовила зрелищный подарок для рязанцев на день города

Группа компаний «Зелёный сад», одна из ведущих строительных организаций региона, подготовила на день города грандиозный сюрприз.

1 августа на площади Ленина прогремит салют зелёного цвета в честь рязанцев. Яркое зрелище можно будет посмотреть в 21.00.

Один из главных атрибутов праздника, несомненно, порадует всех жителей и гостей города вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Всполохи салюта, ярко озаряющие тёмное небо, будут видны на многие километры вокруг.

Всего в программе празднования 925-летия Рязани запланировано около 30 мероприятий. Салют украсит вечер и станет символом роста и развития родного города и его жителей.