ГИБДД просит откликнуться очевидцев массового ДТП в Рязани

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Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев массового ДТП на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 4 июня 2020 года в 13.40 напротив дома №24 на Московском шоссе в Рязани. Столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали.

Если вы может что-либо сообщить по факту ДТП, звоните по телефонам в Рязани: (4912) 29-95-86, 29-76-68. Можно также подойти лично по адресу: улица Лесная, 28.