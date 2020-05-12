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Генеральный директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов получил почётную грамоту губернатора Рязанской области

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Генеральный директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов получил почётную грамоту губернатора Рязанской области.

Соответствующее распоряжение главы региона Николая Любимова подписано 6 мая 2020 года.

Алексея Александровича Жеглова наградили за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие средств массовой информации в Рязанской области.

Коллектив РИА «7 новостей» Поздравляет Алексея Александровича Жеглова с заслуженной наградой.

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