«Газпром» выделит Рязанской области более 1 млрд

В пятницу, 16 октября, Николай Любимов и председатель «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что благодаря поддержке «Газпрома» Рязанская области входит в число лучших по уровню газификации.

— Сегодня этот уровень значительно выше среднероссийского и составляет 95% (по РФ 70,1%). И задача новой пятилетней программы, которую мы подписываем – достичь 100% показателя, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор также упомянул и достижения бывшей «пятилетки». Так, за прошлый период в регионе появилось более тысячи километров газопроводов. Это позволило обеспечить газом 134 населенных пункта.

Алексей Миллер, в свою очередь, отметил положительные заслуги Рязанской области в этой отрасли. Также председатель упомянул, что на этот раз «Газпром» увеличивает инвестиции в 3,4 раза.

— Приоритеты, как нас ориентирует Владимир Путин, будут на селе. Там уровень пока составляет 77%, есть над чем поработать. Будет достигнут и значительный рост газопотребления – почти миллиард кубометров газа в год дополнительно «Газпром» будет поставлять потребителям в Рязанскую область. Хочу пожелать нам всем удачи и заявить, что «Газпром» останется надежным партнером не только в вопросах газоснабжения и газификации, но и в реализации социальных проектов, — сказал Миллер.

На период 2021 — 2025 года компания выделит Рязанской области 1,090 млрд рублей. На эти деньги в пяти муниципалитетах будет проведена реконструкция газораспределительных станций.

— Работы будут проводиться в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Кроме того, будут построены шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе, — говорится в сообщении.

Правительство Рязанской области планирует обеспечить строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и предприятий.