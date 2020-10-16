«Газпром» выделит Рязанской области более 1 млрд

В пятницу, 16 октября, Николай Любимов и председатель «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что благодаря поддержке «Газпрома» Рязанская области входит в число лучших по уровню газификации.
Губернатор также упомянул и достижения бывшей «пятилетки». Так, за прошлый период в регионе появилось более тысячи километров газопроводов. Это позволило обеспечить газом 134 населенных пункта.
Алексей Миллер, в свою очередь, отметил положительные заслуги Рязанской области в этой отрасли. Также председатель упомянул, что на этот раз «Газпром» увеличивает инвестиции в 3,4 раза.
На период 2021 — 2025 года компания выделит Рязанской области 1,090 млрд рублей. На эти деньги в пяти муниципалитетах будет проведена реконструкция газораспределительных станций.
Правительство Рязанской области планирует обеспечить строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и предприятий.