Газета «Рязанские ведомости» получила награду на медиафоруме «Вся Россия – 2020»

По итогам творческого конкурса, проходившего в рамках XXIV медиафорума «Вся Россия – 2020» в городе Сочи, редакция областной газеты «Рязанские ведомости» отмечена дипломом в номинации «Спецпроект/акция года». Об этом сообщили в Минтерполе Рязанской области.

В рамках медиафорума «Вся Россия – 2020» традиционно состоялось подведение итогов профессионального творческого конкурса. Редакция областной газеты «Рязанские ведомости» удостоена диплома в номинации «Спецпроект/акция года» за спецпроект «День в районе». Награду главному редактору издания Галине Зайцевой вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

XXIV форум современной журналистики «Вся Россия – 2020» проходит в г. Сочи. Он объединил более 900 участников со всей страны. В программе – встречи руководителей электронных и печатных СМИ из разных регионов, презентации мультимедийных проектов, семинары, мастер-классы по основным направлениям развития медиаиндустрии в России, а также многочисленные дискуссии на различные темы.

Работа форума завершится 25 сентября.