Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно заказывать роллы

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В интервью радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал, какие проблемы могут возникнуть у любителей роллов.

По его словам, отравиться свежими, а самое главное правильно приготовленными роллами маловероятно. Специалист советует выбирать для покупки товар в хорошо зарекомендовавших себя магазинах, а дома не хранить роллы в тепле.

Вялов считает, что заразиться глистами от роллов также сложно. Дело в том, что рыбу для их приготовления доставляют в замороженном виде, а в таких условиях паразиты гибнут. Если же вы всё-таки опасаетесь, заказывайте не обычные, а горячие роллы, прошедшие термическую обработку.

Есть роллы, по словам гастроэнтеролога, можно хоть каждый день, «потому что если глист попадется в первом ролле, остальные не будут иметь значения». Специалист рассказал, что вылечиться от глистов не так уж и сложно – необходимо сдать анализ и пройти курс лечения 2-3 недели.

В то же время, употребление роллов всё же может вызвать проблемы с желудком. Содержащиеся в них специи достаточно острые и раздражают слизистую оболочку.

– Может возникнуть воспаление или просто нарушится работа желудка, – отметил специалист.