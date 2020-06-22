«Фотодом» приглашает рязанцев принять участие в квесте «Маршрут Победы»

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24 июня в 10:00 в группе социальной сети Вконтакте vk.com/club196450880 МВЦ «Фотодом» даёт старт квесту «Маршрут Победы». К поиску локаций и памятных знаков, связанных с историей и событиями, произошедшими в Рязани в период Великой Отечественной войны, может присоединиться любой желающий, имеющий на своём смартфоне аккаунт ВК и фотокамеру.

Порядок участия в квесте следующий:

до 10:00 24 июня вступить в группу квеста vk.com/club196450880, тем самым заявиться на участие в нем;

ознакомиться с маршрутным листом квеста в группе проекта;

верно определить местонахождение 10 городских локаций, связанных с фактами и событиями Великой Отечественной войны, в соответствии с их описанием;

последовательно побывать на каждом из этих мест, сделав фотографию соответствующего мемориального знака;

по завершении прохождения маршрутного листа на последней точке «Маршрута Победы» загрузить в группу квеста и отправить одним сообщением все 10 снимков найденных исторических мест города.

Маршрутный лист прохождения квеста и описание локаций для посещения будут выложены в группе мероприятия 24 июня ровно в 10:00, прием фотоотчетов о прохождении маршрута — завершен в 20:00 того же дня. После полной отмены самоизоляционных ограничений все рязанцы, прошедшие 24 июня «Маршрутом Победы» и верно отыскавшие все зашифрованные места города, через группу квеста будут приглашены на уникальную экскурсию по городу «Рязань военная», которую проведёт краевед Арсен Бабурин.

Рекомендованный возраст участия в квесте «Маршрут Победы» — 16+; дети и подростки — только в сопровождении взрослых.