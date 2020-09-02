Форвард БК «Рязань» Абраменков проведёт следующий сезон в Липецке

Один из лидеров БК «Рязань» Николай Абраменков подписал контракт с командой «МицуБаскет» из Липецка. Об этом сообщила пресс-служба «зубров».

25-летний Абраменков является воспитанников рязанского баскетбола.

Выступал за команду Рязани в первенстве ДЮБЛ, БК «Рязань-2» и СДЮСШОР в первенстве России среди команд Первой лиги. В Молодёжной лиге ВТБ форвард защищал цвета БК «Нижний Новгород-2», «Автодора-2» из Саратова и «Локомотива-Кубань-2» (Краснодар).

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За БК «Рязань» в Суперлиге-1 выступал в сезонах 2015/16 и 2017/18 – 20 матчей. В первой половине сезона-2018/19 играл за «Каспий» из Актау в чемпионате Казахстана, после чего вновь вернулся в БК «Рязань» и сыграл 24 матча.

В первенстве-2019/2020 провёл 26 матчей, набирая в среднем 15,5 очка.

«МицуБаскет» из Липецка заявился на ближайший сезон в Суперлигу-2.