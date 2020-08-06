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Новости РязаниСпорт

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России на первой стадии

7info

В среду, 5 августа, были сыграны матч 1/256 финала Кубка России по футболу. ФК «Рязань» завершил выступление на первой же стадии турнира. 

Подопечные Виктора Навоченко встречались в гостях с ФК «Муром» и уступили – 1:2. Счёт в матче хозяева поля открыли на 9-й минуте с пенальти. В концовке первого тайма Тимур Дудайти забил ответный мяч, но на 54-й минуте соперники вновь вышли вперёд. После этого счёт на табло не менялся.

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России и теперь может сосредоточиться на выступлении в Первенстве Второго дивизиона. 

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