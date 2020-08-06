ФК «Рязань» выбыл из Кубка России на первой стадии

В среду, 5 августа, были сыграны матч 1/256 финала Кубка России по футболу. ФК «Рязань» завершил выступление на первой же стадии турнира.

Подопечные Виктора Навоченко встречались в гостях с ФК «Муром» и уступили – 1:2. Счёт в матче хозяева поля открыли на 9-й минуте с пенальти. В концовке первого тайма Тимур Дудайти забил ответный мяч, но на 54-й минуте соперники вновь вышли вперёд. После этого счёт на табло не менялся.

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России и теперь может сосредоточиться на выступлении в Первенстве Второго дивизиона.