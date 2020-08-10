ФК «Рязань» стартовал в Первенстве России с победы

В воскресенье, 9 августа, ФК «Рязань» провёл матч 1-го тура Первенства России среди команд группы 3 Второго дивизиона. Игра прошла на стадионе «Спартак» без зрителей.

Соперником рязанцев в первой игре турнира стал курский «Авангард», вернувшийся в ПФЛ из ФНЛ. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

В составе «Рязани» забитые мячи на счету Александра Чибирова и Александра Баркова.

Следующий матч ФК «Рязань» проведёт на выезде. 15 августа сыграет в Калуге против одноименного клуба.