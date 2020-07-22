Финансовые услуги в Рязанской области стали доступнее

В Рязанской области получают развитие новые форматы банковского обслуживания, что видно из ключевых результатов мониторинга состояния финансовой доступности. По итогам 2019 года стало на 32,7% больше относительно 2018 года отделений связи, где осуществляют отдельные банковские операции (463 единицы). Выросло и количество точек кэшаут — с 2 единиц до 60. Кэшаут – это финансовая услуга, при которой держатель карты может на кассе магазина снять со своего счета наличные средства.

В ответ на растущий спрос населения на безналичные формы оплаты развивается и сеть устройств по приему платежных карт: количество POS-терминалов увеличилось на 5,5% и приблизилось к 20 тысячам единиц. Число банкоматов возросло до 1338 единиц, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

«Банк России стремится к тому, чтобы каждый потребитель имел полноценный доступ к базовому набору финансовых услуг. Для устранения существующих барьеров принята стратегия развития финансовой доступности, – рассказывает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Мы видим активное развитие не только инфраструктуры по приему безналичных платежей, но и расширение инструментов и сервисов, позволяющих оказывать нашим гражданам удобные и востребованные услуги дистанционно. Среди них – Система быстрых платежей, к которой подключились уже более 70 банков. Также готовится к запуску новый сервис по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг – система «Маркетплейс».

Подробнее мониторинг состояния финансовой доступности доступен на сайте Банка России.