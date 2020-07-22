Среда, 22 июля, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниЭкономика

Финансовые услуги в Рязанской области стали доступнее

7info 2
Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay

В Рязанской области получают развитие новые форматы банковского обслуживания, что видно из ключевых результатов мониторинга состояния финансовой доступности. По итогам 2019 года стало на 32,7% больше относительно 2018 года отделений связи, где осуществляют отдельные банковские операции (463 единицы). Выросло и количество точек кэшаут — с 2 единиц до 60. Кэшаут – это финансовая услуга, при которой держатель карты может на кассе магазина снять со своего счета наличные средства.

В ответ на растущий спрос населения на безналичные формы оплаты развивается и сеть устройств по приему платежных карт: количество POS-терминалов увеличилось на 5,5% и приблизилось к 20 тысячам единиц. Число банкоматов возросло до 1338 единиц, что на 10,8% больше, чем годом ранее.

«Банк России стремится к тому, чтобы каждый потребитель имел полноценный доступ к базовому набору финансовых услуг. Для устранения существующих барьеров принята стратегия развития финансовой доступности, – рассказывает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Мы видим активное развитие не только инфраструктуры по приему безналичных платежей, но и расширение инструментов и сервисов, позволяющих оказывать нашим гражданам удобные и востребованные услуги дистанционно. Среди них – Система быстрых платежей, к которой подключились уже более 70 банков. Также готовится к запуску новый сервис по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг – система «Маркетплейс».

Подробнее мониторинг состояния финансовой доступности доступен на сайте Банка России.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанские абитуриенты могут отправить документы в вуз почтой
Следующая статьяМолодожены станцевали лезгинку посреди МКАД и перекрыли две полосы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Новости Рязани
В среду, 22 июля, в Рязани произошло ДТП. На перекрёстке улиц Ленинского Комсомола и Дзержинского столкнулись два автомобиля. Как...
Узнать больше

Рязанский врач рассказал, как действовать при укусе клеща

Новости Рязани
На прошлой неделе в больницы Рязанской области обратился 81 человек с жалобами на укус клеща. Старший преподаватель кафедры медицины катастроф и скорой...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 32 случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 22 июля, сообщила опергруппа регионального правительства. Ещё 34 положительных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День города рязанцы отметят выставкой собак, танцами и мыльными пузырями

Новости Рязани
1 августа ровно в 9.25 в Рязани стартуют праздничные гуляния в честь Дня города. Торжества начнутся с награждения рязанцев юбилейными медалями.
Узнать больше

День города в Рязани может пройти в онлайн-формате

Администрация
1 августа  в  Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые   925- годовщине города.  Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула,...
Узнать больше

В Рязани открывается третья очередь ТРЦ «Виктория Плаза»

Видео
В среду, 22 июля, торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» открывает третью очередь. Это уникальный проект для Рязани: гастромаркет,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+