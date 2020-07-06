Финансовое просвещение: лучшие практики Рязанской области узнает вся Россия

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9 июля 2020 года Рязанская область станет центром Цифрового марафона волонтеров финансового просвещения. В рамках марафона пройдет круглый стол для органов исполнительной власти. Заседание посвятят теме межведомственного взаимодействия в вопросах финансового просвещения. Также о своих проектах расскажут представители вузов, библиотек, а волонтеры устроят интернет-челлендж «Волонтер финансового просвещения, кто он?». Зрители смогут проверить свои знания в рамках онлайн-викторины и узнать, как театр поможет зрителям защититься от мошенников.

Онлайн-марафон волонтеров финансового просвещения стартовал 25 июня. Его цель – обмен опытом и обобщение лучших региональных практик, а также создание условий для развития широкого волонтерского движения в сфере финансовой и цифровой грамотности.

Начало трансляции в 10.00. Регистрация доступна на странице мероприятия.