Вторник, 5 мая, 2020
17.5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» нашёл свою любовь в Рязани

7info 2

Прокуратура проверит все обстоятельства пожара на Гагарина

Новости Рязани
В ночь на понедельник, 4 мая, в одной из квартир 5-этажного дома на улице Гагарина произошёл пожар. Были эвакуированы 15 человек. Погибли...
Узнать больше

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

Коронавирус Рязань
Администрация Рязани сообщила новые данные о заболеваемости коронавирусом. Информация актуальна на 13 часов 29 апреля. Всего в городе зарегистрирован...
Узнать больше

В Новомичуринске ищут пропавшего мужчину

Новости Рязани
В Рязанской области пропал 46-летний Анатолий Малев. Информация о начале его поисков появилась в группе ПСО «ЛизаАлерт». Малев –...
Узнать больше
-

Финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», которое транслировалось на канале ТВ-3, нашёл свою любовь в Рязани. Об этом Димитрий Павлюк из Старого Оскола рассказал в спецвыпуске, посвящённом шоу.

Его избранницей стала учительница начальных классов Мария. С рязанкой он познакомился в соцсетях. Сейчас молодые люди вместе самозолировались в Рязани.

Димитрий Павлюк был одним из претендентов на победу в шоу. Но в итоге занял 4 место. Победа же досталась квнщице Надежде Ангарской.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области 89 новых случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус
По данным на вторник, 5 мая, в Рязанской области выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Ещё 84 положительных теста находятся на подтверждении...
Узнать больше

Рязанские почтальоны доставят поздравления президента ветеранам Великой Отечественной войны

Новости Рязани
С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники Почты России в Рязанской области доставят ветеранам 10274 персональных поздравления от президента Российской Федерации...
Узнать больше

Назначен врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области

Власть
Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Рязанской области назначен Александр Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства. До этого назначения Воробьёв...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязани может ухудшиться погода. Об этом предупреждает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Узнать больше

В Рязанской области на коронавирус проверяют более 2000 человек

Коронавирус
По данным на 8.30 вторника, 5 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 1137 человек. Ещё 89 положительных тестов находятся на подтверждении в...
Узнать больше

44 рязанца с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Новости Рязани
Всего на 16 часов 4 мая в больницах Рязани находятся 236 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 13 детей.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Композиторы

Акценты
«Нам песня строить и жить помогает», - пел Леонид Утёсов. И это действительно так. Музыка лечит, спасает, поднимает настроение, придаёт сил. Она...
Узнать больше

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+