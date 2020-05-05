Финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» нашёл свою любовь в Рязани

Финалист шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», которое транслировалось на канале ТВ-3, нашёл свою любовь в Рязани. Об этом Димитрий Павлюк из Старого Оскола рассказал в спецвыпуске, посвящённом шоу.
Его избранницей стала учительница начальных классов Мария. С рязанкой он познакомился в соцсетях. Сейчас молодые люди вместе самозолировались в Рязани.
Димитрий Павлюк был одним из претендентов на победу в шоу. Но в итоге занял 4 место. Победа же досталась квнщице Надежде Ангарской.
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