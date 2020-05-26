Вторник, 26 мая, 2020
15.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

7info 2
Александра Трусова. Фото: скриншот из видео
-

Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

В 2019 году Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца.

В 2020 году она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Это случилось в декабре прошлого года в финале Гран-при в Турине.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани деревянные дома защитят от сноса

Культура
В Рязани деревянные исторические здания защитят от сноса. Об этом сообщила инспекция по охране объектов культурного наследия в группе Николая Любимова ВКонтакте в ответ...
Узнать больше

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Рязанские депутаты поздравили ветерана с 99-летием

Новости Рязани
Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог и депутат городской Думы Роман Худяков поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Алексеевича Попова с 99-летием. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

В Рязанской области зарегистрировано 3040 случаев коронавируса

COVID-19
По данным на утро вторника, 26 мая, в Рязанской области зарегистрировано 3040 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 85 положительных...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+