Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России и двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
В 2019 году Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца.
В 2020 году она первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Это случилось в декабре прошлого года в финале Гран-при в Турине.
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