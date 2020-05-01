Фестиваль «Есенинская весна» пройдёт в дистанционном формате

XVI Всероссийский фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна» в этом году пройдёт в новом формате.
В связи с распространением коронавируса, фестиваль будет проводиться дистанционно. Сроки проведения остаются прежними. .
Заявки на участие можно присылать на электронную почту фестиваля eseninvesna@yandex.ru.
Подробности можно уточнить в группе Есенинская весна-2020 ВКонтакте.
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