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Фермер Старожиловского района планирует расширять площади садов и ягодников

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Во вторник, 26 мая, заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин посетили хозяйство фермера Саадат Айюбовой в Старожиловском районе.

Они осмотрели сады и ягодники, которые будут плодоносить в 2020 году. Сейчас в фермерском хозяйстве Саадат Айюбовой 199 гектаров яблоневых садов, 23 га смородины, 12 га земляники, 4 га малины. В этом году планируется построить фруктохранилище на 2500 тонн и заложить ещё 100 гектаров садов.

– В целом в Рязанской области за последнее время площадь закладки новых садов и ягодников увеличилась в разы, – отметил Шемякин. – Если раньше ежегодно закладывалось до 20 гектаров интенсивных семечковых садов, а в последние годы – не менее 100 га. Это результат системной поддержки государства, оказываемой предприятиям и фермерам, развивающим садоводство.

В 2020 году на поддержку развития садоводства федеральным и областным бюджетами предусмотрено 41,2 млн. рублей (возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе, на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений).

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