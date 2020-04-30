Евгений Беленецкий рассказал, как работают посты на въезде в Рязанскую область

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий рассказал, как контролируется въезд в регион.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на въездах-выездах в Рязанскую область развернуто три круглосуточных стационарных поста.
Отследить, через какое время выезжает автомобиль, прибывший в Рязанскую область, помогает платформа, разработанная АО «БДРО» и министерством цифрового развития, информационных технологий и связи региона. Как рассказал Евгений Беленецкий, информация обрабатывается и передаётся в ГИБДД. Таким образом, становится понятно, идут ли машины через Рязанскую область транзитом или остаются в регионе.
Транзитному транспорту предлагается покинуть регион в течение 24 часов, остающиеся должны будут отправиться на 14-дневный карантин. Получить постановление о 14-дневной самоизоляции можно заранее, на сайт правительства региона.
На авто- и железнодорожных вокзалах в ближайшее время будут установлены рамки с инфракрасными датчиками для контроля температуры тела. Постановления о самоизоляции там будут выдавать волонтёры.
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