Четверг, 30 апреля, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Евгений Беленецкий рассказал, как работают посты на въезде в Рязанскую область

7info 2
Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay

Карабасова оставят под стражей до июня

Новости Рязани
Басманный районный суд Москвы вновь продлил срок содержания под стражей Сергея Карабасова. На этот раз – до 4 июня.
Узнать больше

Рязанский бизнес-омбудсмен поддержал идею Бориса Титова по открытию ТЦ

Коронавирус Рязань
Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по открытию торговых центров в регионе.
Узнать больше

Рязанская облдума рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

Новости Рязани
В понедельник, 27 апреля, на заседании Совета Рязанской областной Думы депутаты внесли в повестку ближайшего заседания Думы ряд законопроектов, принятие которых обеспечит реализацию второго...
Узнать больше
-

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий рассказал, как контролируется въезд в регион.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на въездах-выездах в Рязанскую область развернуто три круглосуточных стационарных поста.

Отследить, через какое время выезжает автомобиль, прибывший в Рязанскую область, помогает платформа, разработанная АО «БДРО» и министерством цифрового развития, информационных технологий и связи региона. Как рассказал Евгений Беленецкий, информация обрабатывается и передаётся в ГИБДД. Таким образом, становится понятно, идут ли машины через Рязанскую область транзитом или остаются в регионе.

Транзитному транспорту предлагается покинуть регион в течение 24 часов, остающиеся должны будут отправиться на 14-дневный карантин. Получить постановление о 14-дневной самоизоляции можно заранее, на сайт правительства региона.

На авто- и железнодорожных вокзалах в ближайшее время будут установлены рамки с инфракрасными датчиками для контроля температуры тела. Постановления о самоизоляции там будут выдавать волонтёры.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Какие документы нужны для занятия нетрадиционной медициной

Новости Рязани
РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». Один из вопросов касался занятий нетрадиционной медициной.
Узнать больше

На улице Татарской прорвало трубу

Новости Рязани
В четверг, 30 апреля, в Рязани прорвало трубу на улице Татарской. Как сообщили в администрации города, специалисты аварийной службы...
Узнать больше

Евгений Беленецкий рассказал, как работают посты на въезде в Рязанскую область

Коронавирус Рязань
Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий рассказал, как контролируется въезд в регион. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирусом заразились 82 ребёнка

Коронавирус Рязань
По данным на 12.00 четверга, 30 апреля, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 923 человека. Снова выросло...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 40 случаев заболевания COVID-19. Такие данные на 30 апреля приводит опергруппа регионального правительства. Ещё...
Узнать больше

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая

Новости Рязани
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года. 1, 2, 3 и...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+