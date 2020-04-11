Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

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В Рязани ещё одного водителя отправили под арест из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, пресс-служба сообщила об аресте 29-летнего водителя, упорно продолжающего ездить на тонированном автомобиле. Сегодня появилось сообщение об аресте 22-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус».

22 марта молодого человека остановили сотрудники ГИБДД и выдали предписание о снятии тонировки. Рязанец это требование проигнорировал. В итоге суд арестовал его на двое суток.  Эти дни он проведёт в камере спецприемника УМВД.

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