Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

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В Рязани сотрудники ГИБДД продолжают борьбу с незаконной тонировкой. В последнее время водителей, которые отказываются снять плёнку, начали арестовывать. Ещё одним человеком, наказанным за упорство, стал 32-летний рязанец. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Автомобиль «Мицубиси» остановили во вторник, 15 апреля, в 10 часов вечера на Солотчинском шоссе. При проверке документов выяснилось, что водитель не выполнил требования сотрудников Госавтоинспекции снять тонировку.

На нарушителя составили протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В качестве наказания ему назначили двое суток ареста.