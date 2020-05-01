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Ещё 98 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В Роспотребнадзор направлены на подтверждение 98 положительных тестов рязанцев на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства области. 

Всего по состоянию на 13 часов 1 мая в Рязани и области зарегистрировано 923 случая COVID-19. С начала пандемии выздоровели 69 человек, причём 52 из них проходили лечение в больнице. У остальных болезнь протекала в лёгкой форме. 

На этот момент известно о 5199 гражданах, прибывших из-за границы, либо контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. 3081 человек из них проверен, все здоровы. Сейчас под наблюдением медиков находятся 2118 граждан.

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