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Ещё 89 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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По состоянию на 16 часов 4 мая в Рязанской области выявлено 1137 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 89 рязанцев сдали положительный тест на COVID-19. Сейчас их анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре.

По данным оперативной группы правительства региона, с начала пандемии выздоровели от коронавируса 86 человек. 56 пациентов лечились в больницах, сейчас они выписаны. Остальным госпитализация не потребовалась, они лечились дома.

На контроле медиков сейчас 2144 человека. Они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными или подозрительными на заболевание. 3549 граждан наблюдение уже прошли, они обследованы и здоровы.

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