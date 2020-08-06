Епархия намерена отсудить здание школы №6 в Рязани

В Рязани местная епархия РПЦ подала в Арбитражный суд заявление на администрацию города. Документы по делу размещены на сайте суда.

Чёткого пояснения, что собирается добиться Рязанская епархия, в определении суда нет. Речь идёт «о признании решения от 13.05.2020 №02/1/1/1-09/1343-исх недействительным». По некоторым данным, представители РПЦ собираются отсудить у мэрии здание школы №6.

МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка» фигурирует в деле, как третье лицо, администрация Рязани – ответчик.

Пока суд только решил принять дело к производству. Предварительное заседание назначено на 21 сентября 2020 года. Рассматривать дело будет судья Ирина Ушакова. Интересы Рязанской епархии будет представлять Елена Гречанинова.