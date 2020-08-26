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Новости РязаниВласть

Елена Волкова: Нет необходимости в концессии водоканала

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На заседании президиума фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе депутаты рассмотрели предложение о заключении концессионного соглашения от группы компаний «Росводоканал».

Были представлены предварительные заключения структурных подразделений администрации — правовое, контрольно-аналитическое, энергетики и ЖКХ, земельных и имущественных отношений. В них было отражено, что в заявке выявили ряд несоответствий. Управление экономического развития и МП «Водоканал» также высказали свои замечания.

«Рязанский водоканал — прибыльное предприятие. Мы не видим необходимости передавать предприятие в концессию», — озвучила позицию депутатов фракции «Единая Россия» руководитель партийного объединения в Рязанской городской Думе Елена Волкова.

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25 августа в администрации Рязани состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению концессионного соглашения от группы компаний «Росводоканал», поступившего в начале прошлой недели.

По информации контрольно-аналитического управления администрации города, организация-концессионер ООО «РВК-Центр» — вновь созданная компания, зарегистрированная в Омске в апреле текущего года с уставным капиталом 10 тыс. рублей и активами по балансу на сумму 154 тыс. руб., что несет определенные риски.

Кроме того, на согласование в ГУ «Региональная энергетическая комиссия Рязанской области» направлены предложенные заявителем параметры тарифного регулирования.

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