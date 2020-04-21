Елена Сорокина: Вся система городского хозяйства должна функционировать без сбоев

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21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила муниципальных служащих с этим праздником.

Уважаемые коллеги! Работа в режиме повышенной готовности, в условиях вынужденных ограничений накладывает на нас дополнительную ответственность. Вся система городского хозяйства должна функционировать без сбоев. Это напрямую зависит от нашей команды, от взвешенности и продуманности решений, которые мы принимаем каждый день.

Сейчас также особенно важно четко, оперативно и слаженно реагировать на запросы жителей, вникать в их проблемы и не допускать отписок. Подходить к каждому вопросу неформально, пытаться найти решение каждой проблемы. Этого ждут от нас рязанцы.

Уважаемые коллеги! Я желаю вам настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в принятии решений и успехов в профессиональной деятельности! Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия!