Елена Сорокина: В период пандемии социальные работники, как врачи и волонтеры, находятся на передовой

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В понедельник, 8 июня, отмечается День работников социальной сферы. Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила работников социальной сферы на своей странице в Фейсбук.

– Сегодня мы чествуем социальных работников – людей, для которых помощь ближним является ответственной и благородной миссией. Чтобы работать в такой сфере надо быть человеком особого склада – добрым, светлым, сердечным, понимающим и в то же время стойким и последовательным.

В период пандемии социальные работники, как врачи и волонтеры, находятся на передовой. Они всегда готовы прийти на помощь, поддержать, приободрить, дать понять человеку, что он не один, что о нем помнят и заботятся. Такая работа требует много душевных и физических сил, но итог ее трудно переоценить. Это благодарность нуждающихся, а иногда и спасенные жизни.

Сегодня я поздравляю всех причастных к этой деятельности. Вы творите добро, дарите любовь и надежду! Желаю вам крепкого здоровья, побольше сил и энергии, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде.