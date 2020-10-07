Мэр Рязани Елена Сорокина уехала обучаться управлению в Сколково

Мэр Рязани Елена Сорокина уехала на учебу в Сколково. На обучение она отправилась не одна, а в составе целой команды из рязанской области. Об этом глава администрации сообщила на своей странице в Facebook.

Учеба пройдет для городских управленцев (MPA). Елена Сорокина сообщила, что на эту программу отобрали 500 претендентов из 100 городов РФ.

Прежде чем попасть на обучение, мэр города прошла онлайн-собеседование и написала эссе.

— Учиться надо всегда и везде. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Это жизненно необходимо при управлении городом. А участие в такой масштабной программе — отличный способ изучить новейшие технологии и лучшии международные практики. Также будет очень полезно пообщаться с коллегами из других регионов, чтобы узнать об их опыте работы и рассказать о своем, — рассказала глава администрации.

Елена Сорокина будет учиться у лучших преподавателей из самых известных университетов мира — Кембридж, Гарвард, Дьюк, ВШЭ.

— Вся программа посвящена стратегическому развитию города, его благоустройству, оживлению, экологии, коммунальной инфраструктуре, транспорту и многому другому. Также мне предстоит изучить практику работы с горожанами, — написала мэр Рязани.

После обучения глава администрации намерена применить свои знания к Рязани.