Мэр Рязани Елена Сорокина уехала обучаться управлению в Сколково

Мэр Рязани Елена Сорокина уехала на учебу в Сколково. На обучение она отправилась не одна, а в составе целой команды из рязанской области. Об этом глава администрации сообщила на своей странице в Facebook.
Учеба пройдет для городских управленцев (MPA). Елена Сорокина сообщила, что на эту программу отобрали 500 претендентов из 100 городов РФ.
Прежде чем попасть на обучение, мэр города прошла онлайн-собеседование и написала эссе.
Елена Сорокина будет учиться у лучших преподавателей из самых известных университетов мира — Кембридж, Гарвард, Дьюк, ВШЭ.
После обучения глава администрации намерена применить свои знания к Рязани.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.