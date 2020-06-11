Елена Сорокина проверила школы Октябрьского района

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Глава администрации города Рязани Елена Сорокина посетила школы Октябрьского района. Она проверила, как идет подготовка школ к новому учебному году.

В школе №50 отремонтировали кабинет начальных классов, установили новые двери, провели мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности помещений. Сорокина поручила проработать вопрос по участию этой школы в федеральной программе капитального ремонта.

В школе №67 завершен косметический ремонт третьего этажа, установлены новые двери, над одним из школьных блоков отремонтирована крыша. Но состояние прилегающей территории вызвало замечания у главы администрации. Она поручила подстричь кустарники, полить зелёные насаждения и в целом продолжить ее благоустройство.

В школе №75 по инициативе директора и родителей благоустраивают зеленую зону у стадиона. Елена Сорокина поддержала эту инициативу.

В целом, оценивая подготовку школ Октябрьского района к учебному году, Елена Сорокина написала на своей странице в Фейсбук: «Многое уже подготовлено к приему детей, но многое еще предстоит сделать».