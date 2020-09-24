Елена Сорокина проверила ремонт дорог в поселке Никуличи

В среду, 23 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала в поселке Никуличи. Там она встретилась с его активными жителями и представителями подрядчиков. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В Никуличах ведется несколько работ: ремонт дороги по улице Рязанская в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и благоустройство территории в рамках местных инициатив «Дорога к колодцу отца Авеля» на улице Пронская.
На улице Рязанской будет отремонтирована дорога протяженностью 1,9 км. На участке уже снят старый слой асфальта, нанесен выравнивающий слой и в настоящее время производится монтаж бордюров и ремонт ливневой канализации.
На следующей неделе этот же подрядчик приступит к ремонту участка на улице Пронской.
Перед тем, как начать работу, были проведены общественные обсуждения, консультация с историками и архитекторами. Кроме того, специалисты изучили биографию и деятельность отца Авеля.
На участке заасфальтируют дорогу по улице Пронской и устроят ливневые колодцы.