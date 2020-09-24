Елена Сорокина проверила ремонт дорог в поселке Никуличи

В среду, 23 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала в поселке Никуличи. Там она встретилась с его активными жителями и представителями подрядчиков. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В Никуличах ведется несколько работ: ремонт дороги по улице Рязанская в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и благоустройство территории в рамках местных инициатив «Дорога к колодцу отца Авеля» на улице Пронская.

На улице Рязанской будет отремонтирована дорога протяженностью 1,9 км. На участке уже снят старый слой асфальта, нанесен выравнивающий слой и в настоящее время производится монтаж бордюров и ремонт ливневой канализации.

— Я обратила внимание руководства подрядной организации на необходимость строгого соблюдения сроков выполнения работ, несмотря на переменчивую осеннюю погоду. Для удобства жителей поселка нужно обеспечить безопасные и комфортные подъезды к остановкам общественного транспорта. За каждым проектом стоят люди. Нельзя их подводить, — написала Елена Сорокина.

На следующей неделе этот же подрядчик приступит к ремонту участка на улице Пронской.

— Колодец, построенный отцом Авелем – уроженцем поселка Никуличи, настоятелем Пощуповского Иоанно-Богословского монастыря – стал посещаемым и любимым местом для многих рязанцев. В 2019 году здесь были проведены работы по очистке колодца, организации дренажной системы, замене навеса и благоустройству прилегающей территории. Жители района, которые принимали активное участие в создании места памяти, поддерживают порядок на территории, окашивают траву, высаживают цветы, — заметила глава администрации.

Перед тем, как начать работу, были проведены общественные обсуждения, консультация с историками и архитекторами. Кроме того, специалисты изучили биографию и деятельность отца Авеля.

На участке заасфальтируют дорогу по улице Пронской и устроят ливневые колодцы.

— В дальнейшем это место планируется включить в активные паломнические маршруты, — напомнила мэр Рязани.