Елена Сорокина проверила, как в Рязани устраняют последствия урагана

Вечеров в четверг, 16 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как в городе устраняют последствия урагана. На телефоны диспетчерских поступило более 100 обращений по поводу спила аварийных деревьев и вывоза упавших, 50 обращений по обрывам контактных проводов и линий электропередач и 29 случаев повреждения уличного освещения.

Как написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук, все потребители были оперативно подключены к электроснабжению. Освещение восстанавливают в соответствии с нормативами и требованиями.

На улице Пугачева, д. 7 монтируют опоры освещения и линии электропередач. На ул. Щорса также восстанавливают уличное освещение. На ул. Чернышевского, д. 10 спиливают деревья и вывозят мусор. В районе дома 20 по ул. Татарская устраняют последствия подтопления ливневой канализации, проводится отсыпка проблемного участка щебнем.

– В целом городские службы слаженно реагировали на все инциденты, но есть еще над чем работать. Профильные управления и подведомственные муниципальные предприятия должны быть готовы к любой нештатной ситуации, – отметила Елена Сорокина.