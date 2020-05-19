Елена Сорокина проверила ход строительства пристроек к детсадам

Во вторник, 19 мая, глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как строятся пристройки к детским садам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сорокина посетила детсады №140 и №125. В сообщении пресс-службы отмечается, что при этом она соблюдала все меры безопасности из-за коронавируса. Вместе с мэром объекты посетил её заместитель Сергей Савин.
Проектами предусмотрено возведение 1-этажных пристроек к детским садам. Там разместят по 4 группы с наполняемостью 20 детей каждая.
Сейчас в зданиях идут строительные и отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория.
В администрации Рязани отметили, что в этом году в городе введут в эксплуатацию 5 пристроек общей наполняемостью 400 мест. Кроме того, начнут строить пристройки к детским садам №№10, 76, 110, 149. Также на улице Шереметьевской в Дашково-Песочне (микрорайон ДПР-7, 7А) строится детский сад на 290 мест.
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