Елена Сорокина проверила благоустройство дворов в Рязани

В четверг, 21 мая, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетили несколько дворов. Они благоустраиваются в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В поезде Сорокину сопровождали начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин, депутаты, представители подрядных организаций и ТСЖ.
Всего в этот году в программу благоустройства попали 14 дворов. В них выполняется комплекс работ, в том числе ремонтируются дворовые проезды. Глава администрации Рязани побывала во дворах на улицах Предзаводской, д. 8 и Быстрецкой, д. 17.
По первому адресу уже уложен асфальт, обустроены места для машин, высажены растения. Кроме того, делается парковка, рабочие устанавливают детское игровое оборудование. Елена Сорокина, по просьбе жильцов, дала поручение устранить недостатки в асфальтовом покрытии.
На улице Быстрецкой также выполнена асфальтировка дворовой территории, обустроены места для автомобилей и зелёные зоны, высажены декоративные растения. Кроме того, на тротуары положена плитка. Все работы идут по плану.
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