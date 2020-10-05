Елена Сорокина провела совещание по вопросам благоустройства и прохождения отопительного сезона

В понедельник, 5 октября, мэр города Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений. Глава администрации подняла вопросы прохождения отопительного сезона и благоустройства города, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании Елене Сорокиной доложили, что все объекты соцсферы подключены к теплоносителю. А вот с жилыми объектами все немного сложнее. На сегодняшний день тепло есть в 80% домах.

Немаловажной проблемой на сегодняшний день является благоустройство города. Это касается и дорог. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы продолжаются на 14-ти участках, а на еще двух начнутся в ближайшее время.

В городе также ведется ремонт парков и скверов. Так, на Севастопольской аллее ведутся дополнительные работы, а в сквере Скобелева они уже почти завершены. В Комсомольском парке осталось только установить камеры видеонаблюдения и оградить спортивную площадку, а в Наташином парке устанавливают лавочки.

— В течение месяца планируется провести работы по уборке дворовых и прилегающих к жилым домам уличных территорий от мусора, обеспечить вывоз крупногабаритных отходов и несанкционированных свалок, организовать работы по озеленению. Дирекция благоустройства города также выполнит комплекс работ по ремонту объектов благоустройства, приведению в порядок мостов, лестниц, остановочных павильонов, организует уборку общественных пространств, мойку памятников и иные работы, — говорится в сообщении.