Елена Сорокина провела совещание по вопросам благоустройства и прохождения отопительного сезона

В понедельник, 5 октября, мэр города Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений. Глава администрации подняла вопросы прохождения отопительного сезона и благоустройства города, сообщает пресс-служба ведомства.
На совещании Елене Сорокиной доложили, что все объекты соцсферы подключены к теплоносителю. А вот с жилыми объектами все немного сложнее. На сегодняшний день тепло есть в 80% домах.
Немаловажной проблемой на сегодняшний день является благоустройство города. Это касается и дорог. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы продолжаются на 14-ти участках, а на еще двух начнутся в ближайшее время.
В городе также ведется ремонт парков и скверов. Так, на Севастопольской аллее ведутся дополнительные работы, а в сквере Скобелева они уже почти завершены. В Комсомольском парке осталось только установить камеры видеонаблюдения и оградить спортивную площадку, а в Наташином парке устанавливают лавочки.